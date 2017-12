Brasiliense aposta nas jogadas aéreas Determinado a explorar as jogadas aéreas, o Brasiliense defende a liderança no quadrangular final da Série B do Brasileiro, no jogo deste sábado, contra o Fortaleza. A partida será disputada no estádio Plácido Castelo, em Sobral (CE), a 215 quilômetros da capital, porque o time cearense foi punido com perda de mando de campo. "O estado do campo (duro) em Sobral prejudica o desempenho da minha equipe, já que impede o toque de bola em velocidade", avaliou o técnico Edinho. Mesmo deixando o atacante grandalhão Creedence (1m93) - Sérgio Alves foi mantido na equipe -, Edinho revelou que vai explorar as jogadas aéreas e os chutes de média e longa distâncias. "Vamos administrar a técnica para superar o adversário", afirmou o treinador do Brasiliense.