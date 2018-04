Brasiliense aposta no contra-ataque Líder da primeira fase da Série B do Brasileiro, o Brasiliense estréia nesta sexta-feira na segunda etapa, contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda, em Recife. A estratégia do time, fora de casa, será reforçar a marcação e explorar o contra-ataque. "Esta é a fase mais difícil do campeonato e não esperamos facilidades", afirmou o técnico Edinho, rejeitando o rótulo de favorito. Edinho fará duas mudanças no time. O zagueiro Jamur cumpre suspensão e dá lugar a Rogério Souza. E no meio-de-campo, Fabrício substitui Tiano.