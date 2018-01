Brasiliense arranca empate no Canindé A Portuguesa voltou a decepcionar a sua torcida e só empatou por 1 a 1 com o Brasiliense, nesta terça-feira à noite, no Canindé, completando quatro rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, a equipe continua fora dos oito melhores da classificação, ocupando o 11º lugar, antes dos jogos do fim de semana. O primeiro tempo teve poucas emoções, praticamente sem chances de gols. A Lusa tomava a iniciativa, enquanto que o Brasiliense explorava os contra-ataques. A melhor chance para a Portuguesa aconteceu aos 35 minutos, em falta perto da área que Alex Alves cobrou, para boa defesa de Donizete. Na segunda etapa, as equipes voltaram mais ofensivas e a Portuguesa aproveitou a primeira chance para abrir o placar. Aos 7 minutos, Marcos Denner serviu Alex Alves, que marcou seu sexto gol no campeonato. Depois de sofrer o gol, o Brasiliense pressionou, tentando o empate e só conseguiu aos 38 minutos, em cobrança de falta do meia Iranildo. A maior baixa para o Brasiliense foi o centroavante Túlio, que não aceitou ficar na reserva, deixou o estádio antes do jogo e rescindirá seu contrato com o clube. Na Portuguesa, o time ficará 11 dias sem atuar, só voltando a campo dia 14, contra o São Raimundo, em Manaus. Ficha Técnica: Portuguesa: Gléguer; Ricardo Lopes, William, César e Cláudio; Capitão, Lello, Bruno (Danilo) e Nem; Alex Alves e Marcos Denner (Fágner). Técnico: Luís Carlos Martins. Brasiliense: Donizete; Dida, Leonardo, Batata e Djalminha; Deda, Carlinhos (Pituca), Iranildo e Evandro (Tiano); Maurício (Wellington Dias) e Sinval. Técnico: Reinaldo Gueldini. Gols: Alex Alves aos 7 e Iranildo aos 38 minutos do segundo tempo. Árbitro: Amaurílio Marcharethe Saleão (RJ). Cartão amarelo: Ricardo Lopes, César, Nem, Alex Alves, Batata e Maurício. Local: Canindé.