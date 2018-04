Brasiliense assume 2º lugar na Série B O Brasiliense venceu o Joinville, neste sábado à tarde, por 1 a 0, no Estádio Ernesto Sobrinho, em Joinville. Com o resultado, o time de Brasília está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, com 43 pontos, mesma pontuação do Bahia, líder com uma vitória a mais - 13 a 12. O Joinville, que já entrou em campo rebaixado, está em 22º, com 18 pontos. No primeiro tempo, o Brasiliense teve a chance de golear, mas foi impedido pelo goleiro Marcelo Vacaria, que ganhou uma oportunidade do técnico Luis Carlos Cruz nesta partida e aproveitou, fazendo defesas espetaculares. O Joinville se acertou no segundo tempo e partiu para o ataque. Mas o gramado encharcado acabou com o gás do JEC rapidamente. Quando já se dava por satisfeito com o empate, o Brasiliense chegou ao gol da vitória aos 41 minutos. Jairo fez jogada pela direita e cruzou para Sérgio Alves marcar de cabeça. Na última rodada, sábado, dia 25, o Brasileinse receberá o Remo, na Boca do Jacaré, enquanto o Joinville se despedirá da Série B diante do Náutico, no Recife.