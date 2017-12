Brasiliense bate o Santos e respira O Brasiliense ainda respira. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, neste sábado, no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga, a equipe do Distrito Federal ainda têm chances de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Com 41 pontos, o time de Márcio Bittencourt subiu para o 21.º lugar e deixou a lanterna com o Atlético-MG, mas precisa vencer os dois últimos jogos ? contra Figueirense e Ponte Preta ?, além de torcer por outros resultados, para escapar do rebaixamento. Desde o início, o Santos demonstrou desinteresse no jogo e, como o confronto não tinha a menor importância para o adversário, o Brasiliense foi para cima e não demorou para abrir o placar. Aos 13 minutos, Cássio avançou livre e levantou na cabeça de Igor, que subiu mais do que Zé Leandro e acertou o ângulo de Mauro. A pressão do time da casa era bem maior e, aos 27, Marcelinho Carioca teve chance de ampliar, mas bateu a falta sem força e Mauro defendeu facilmente. Aos 41, Marcelinho bateu outra falta e desta vez a bola passou com perigo. Giovanni recuperou a posição de titular, mas produziu muito pouco, assim como outros santistas. O lateral-esquerdo Kleber, um dos mais experientes em campo, demorou 32 minutos para chegar à área rival. ?Precisamos ter mais atitude, estamos muito passivos e dando espaços para o Brasiliense jogar?, avaliou o meia Luciano Henrique, no intervalo. Na etapa final, o Santos apertou a marcação, mas não melhorou tanto quanto precisava para reverter o marcador. O time de Nelsinho Baptista chegava com mais perigo à frente ? o problema é que dependia de Geilson, em dia pouco inspirado, para definir os lances ofensivos. A situação dos paulistas se complicou quando Matheus foi expulso ao cometer falta em Igor. Nelsinho foi obrigado a tirar Giovanni e colocar Rogério para recompor a defesa. Minutos depois, percebendo que o time não reagia de forma alguma, o treinador trocou Luciano Henrique por Cláudio Pitbull ? mas o atacante também foi pouco notado no jogo. A vitória poderia ter sido mais tranqüila para o Brasiliense. Aos 22, Vampeta serviu a Igor, que saiu frente à frente com Mauro, mas chutou em cima do goleiro. Como não conseguiu ampliar, o time da casa tratou de segurar o resultado nos minutos finais.