Brasiliense busca 1ª vitória fora de casa A equipe do Brasiliense tenta a sua primeira vitória, jogando fora de casa, enfrentando a Portuguesa de Desportos nesta terça-feira, às 20h30 no estádio do Canindé, em São Paulo. O técnico Reinaldo Gueldini vive a expectativa de reação do time que vem de derrota ( 4 a 0 para o Botafogo do Rio). Além do centroavante Tulio Maravilha, que por falta de condições técnicas deve jogar até o intervalo para a entrada de Igor, o lateral direito Carioca ( suspenso) será substituído por Dida ou Pituca. Gueldini tem ainda a opção do centroavante Maurício, e do meia Djalminha para substituir Tulio e Romerito na lateral esquerda. Contra a Lusa, o técnico mexe, pela sétima vez em sete jogo, na formação da equipe que só venceu (2) e empatou (2) em jogos disputados no estádio Boca do Jacaré -DF.