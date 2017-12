Brasiliense busca a reabilitação O time do Brasiliense, vice-líder do quadrangular final da Série B com 3 pontos ganhos, busca a reabilitação jogando contra o Avaí, neste sábado às 16 horas na Ressacada, em Florianópolis. O time do DF vem de derrota para o Fortaleza (1x0), na semana passada. Para tentar ganhar o jogo o técnico Edinho surpreendeu na escalação. Primeiro mudou a zaga, entrando Durval no lugar de Gérson. Depois, ele colocou o atacante Creedence no banco, barrou o artilheiro Val Baiano, e em seguida escalou o meia Leandro Tavares em lugar do atacante Sérgio Alves (contusão), vetado pelo departamento médico. O Brasiliense, retrancado, vai utilizar a formação com quatro meias - Iranildo, Fabrício, Tiano e Leandro Tavares - para barrar a agressividade do ataque adversário enquanto explora a marcação, os contra-ataques e os chutes de meia distância. O jogo terá arbitragem de Cléber Wellington Abade (SP).