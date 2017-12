Brasiliense confia na reabilitação Na lanterna do quadrangular final da Série B do Brasileiro, o Brasiliense tem um jogo decisivo contra o líder Avaí neste sábado, no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF). "Não podemos perder a chance de virar e lutar pela vaga", avisou o meia Iranildo. O time de Brasília, em último lugar com três pontos, vem de duas derrotas seguidas: para o Fortaleza (1x0) e para o próprio Avaí (1x0). Para conseguir a recuperação, o técnico Edinho fez mudanças no time titular. No meio-de-campo, com a saída de Pituca (suspenso), entra o volante Jorginho. E no ataque, Creedence foi escalado em lugar do meia Leandro Tavares.