Brasiliense conta com apoio da torcida O Brasiliense conta com o apoio da torcida para vencer o Bahia, sábado, no Distrito Federal, e largar na frente no quadrangular final da Série B. Cerca de 20 mil ingressos foram colocados à venda e a diretoria do clube espera que o estádio Boca do Jacaré esteja lotado. "Nós estamos contando com a possibilidade de ter casa cheia e a torcida motivada", disse o treinador Edinho. Enquanto isso, Edinho faz mistério e esconde a escalação na lateral-direita, entre Jamur e Rogério Souza, e no ataque, com a disputa de Val Baiano e Creedence.