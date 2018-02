Brasiliense contra o Juventude e jejum Sem vencer há oito partidas, o Brasiliense recebe o Juventude, às 16 horas, buscando fugir da incômoda lanterna do Campeonato Brasileiro, que ocupa com apenas 29 pontos. O time de Caxias, com 38, está na 15.ª posição e ainda brigando por uma vaga na Copa Sul-Americana. Apesar de estar balançando no cargo há algumas rodadas, o técnico Joel Santana tem tido o apoio da diretoria do Brasiliense para continuar no comando do time. Mas a situação pode se tornar insustentável se o time sair de campo mais uma vez derrotado ? na última rodada foi goleado pelo Atlético-PR por 4 a 0. Joel segue fazendo mistérios na equipe que enfrenta o Juventude, mas a novidade pode estar no gol. Eduardo, barrado nos últimos dois jogos, pode estar retornando como goleiro titular. Outra mudança feita pelo treinador é em relação ao esquema. Joel vai colocar o time no 4-4-2, ao invés de entrar com três zagueiros. No Juventude, o técnico interino Valteir Gomes está cheio de problemas para escalar o time. São cinco desfalques certos. O zagueiro Antonio Carlos, o lateral-direito Juliano e o atacante Enilton estão suspensos. Já o volante Lauro e o meia Caíco foram vetados pelo departamento médico.