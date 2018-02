Brasiliense contrata Márcio Bittencourt Márcio Bittencourt, ex-Corinthians, é o novo técnico do lanterna Brasiliense para a seqüência do Campeonato Brasileiro de 2005, em substituição a Joel Santana, que pediu demissão no último sábado, um dia após a derrota em casa para o Goiás. A estréia do técnico vai acontecer nesta segunda-feira, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, diante do Fluminense, em jogo remarcado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido ao escândalo da arbitragem. Bittencourt será o terceiro técnico do time do Distrito Federal no Brasileirão. A equipe começou com Valdir Espinosa, atualmente no Fortaleza. Depois teve o comando de Joel Santana, que nas últimas dez partidas venceu uma, empatou outra e perdeu oito. O time é lanterna do campeonato, com 32 pontos. O novo técnico já seguiu com a delegação para o Rio de Janeiro.