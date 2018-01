Brasiliense corre risco de eliminação O Brasiliense, estreante na Série A do Campeonato Brasileiro, corre o risco de ser eliminado da competição. Tudo porque conseguiu por meio de uma liminar na justiça comum cobrar ingresso para o jogo deste domingo, contra o Vasco, no Estádio Mané Garrincha. O clube estava desautorizado a vender bilhetes para a partida e tinha de atuar com portões fechados. Segundo o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, o tribunal vai aguardar uma posição da CBF para agir. "A CBF precisa acionar o STJD e então vamos analisar o que fazer. Mas, o Brasiliense já deveria saber que está sob risco de uma punição forte, que pode ser até a eliminação do clube no Brasileiro", comentou Zveiter. O Regulamento Geral das Competições da CBF é claro ao alertar os clubes que todos os casos referentes ao campeonato devem ser resolvidos somente na esfera da justiça esportiva. O Brasiliense teria de jogar com portões fechados para cumprir pena que lhe foi imposta pelo STJD por causa de distúrbios em confronto com o Fortaleza, pela Série B, ano passado, disputado no Distrito Federal.