Brasiliense dá sorte para Vágner Love O Brasiliense tem um grande significado na curta e promissora história de Vágner Love no Palmeiras. Jogando com a camisa 17, foi contra o time do Distrito Federal que ele marcou o primeiro gol pelo clube no empate por 1 a 1 pela estréia na Segundona. Leia mais no Jornal da Tarde