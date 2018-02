Brasiliense defende a ponta na Série B O líder Brasiliense volta a campo nesta sexta-feira, pela 9ª rodada da Série B do Brasileiro. Em casa, no estádio Boca do Jacaré, enfrenta o Santa Cruz, que perdeu as últimas duas partidas. O jogo começa às 20h30. Com 20 pontos, a situação do Brasiliense é tranqüila. Mesmo que seja derrotado, terminará a rodada na liderança, já que as equipes que estão na segunda colocação possuem 16 pontos. O Santa Cruz, por sua vez, perdeu o clássico para o Náutico , por 1 a 0, na última rodada e despencou para a 11ª colocação, com 11 pontos. Para a partida, o técnico Mauro Fernandes tem dois desfalques no Brasiliense. Os meias Iranildo, machucado, e Pituca, suspenso, serão substituídos por Salvino e Possato. No Santa Cruz, a situação é delicada - depois de largar bem na competição, o time pernambucano não vence há cinco jogos. O presidente do clube, José Neves, já avisou que outro resultado negativo provocará mudanças significativas no elenco. O Fortaleza também entra em campo nesta sexta-feira. Às 20h30, joga novamente em Sobral, já que perdeu o mando de campo de dois jogos. O adversário desta rodada é o América-MG. Com 16 pontos, a equipe cearense aparece na 3ª colocação. Já o América tem 10 pontos, na 14ª posição. No Fortaleza, com as ausências de Chicão, Lúcio, Pícoli e Erandir, o meio-de-campo será formado por Dude, Rabicó, Zada e Mazinho Lima. E no América, o técnico Carlos Alberto Silva decidiu armar o time com um sistema defensivo, com três zagueiros e três volantes.