Brasiliense defende liderança no Ceará Após estrear na fase final com uma vitória sobre o Bahia (2x1), o Brasiliense vai defender sua liderança na fase final da Série B enfrentando o Fortaleza, sábado no Castelão (CE), jogando em velocidade nos contra-ataque. Pelo menos esta é a intenção do técnico Edinho, que está exigindo melhor aproveitamento das jogadas de ataque: "Estamos desperdiçando muitos gols", disse ele, referindo-se às falhas nas finalizações. Em sua 11ª equipe como treinador, Edinho Nazareth Filho, ex-zagueiro do Fluminense (RJ) e da Seleção Brasileira, tenta obter o seu quarto título como técnico, e o primeiro em uma competição nacional. Para a partida de sábado o time volta a jogar com três meias (Fabrício, Iranildo e Tiano). E o Brasiliense, após o Sobradinho (1986) e o Gama (2002), quer ser o terceiro time do DF a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.