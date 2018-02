Brasiliense defende tabu de 31 jogos Está definido que o Brasiliense terá um esquema diferente nas duas partidas finais da Série B do Campeonato Brasileiro. Creedence vai comandar o ataque e jogará ao lado de três meias liderados por Iranildo. O time, jogando em 4-5-1, vai pressionar mais o adversário a partir da saída de bola e atacar em velocidade. "Todas as partidas são difíceis, mas a fase atual é ainda mais difícil porque as equipes estão niveladas, entram em campo pressionadas e em busca de pontos", avalia o técnico Edinho. "É claro, ninguém quer perder a chance de passar para Série A", avalia. O Brasiliense é o líder do quadrangular final, com seis pontos ganhos. Nos quatro jogos disputados até agora obteve duas vitórias e duas derrotas, sofreu três gols e marcou quatro. Contra o Fortaleza, o Brasiliense vai defender uma invencibilidade de 31 jogos sem derrota na Boca do Jacaré.