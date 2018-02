Brasiliense: desfalques contra Corinthians Depois de serem liberados pelo departamento médico, o meia Iranildo e o atacante Dill, do Brasiliense, foram reprovados no teste físico e estão fora do jogo contra o Corinthians, neste domingo, às 16h, no Pacaembu. Será a quarta partida que Iranildo desfalcará o time do Distrito Federal em razão de uma lesão na virilha. Sua última participação foi no dia 10 de setembro, na derrota para o Fluminense, no Rio de Janeiro. O atacante Oséas, que também foi liberado pelos médicos do clube nesta semana, não deverá retornar à equipe, uma vez que na avaliação do técnico Joel Santana, "o atleta está sem ritmo de jogo e sequer deverá ser relacionado para a viagem à capital paulista".