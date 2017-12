Brasiliense e Avaí disputam a liderança Brasiliense e Avaí duelam no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga-DF, nesta sexta-feira à noite, brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Com oito pontos cada, quem vencer passa o Santa Cruz-PE, atual líder com 10 pontos e que foi derrotado, terça-feira, pela Anapolina, por 2 a 1. Nesta sexta-feira, acontecem mais três partidas, todas com início previsto para as 20h30, dando seguimento à quinta rodada da Série B. Além de Brasiliense x Avaí, haverá Portuguesa x Caxias, Bahia x América-MG e Fortaleza x Vila Nova-GO. Na última rodada, o Brasiliense fez 3 a 0 no Londrina, enquanto o Avaí empatou em casa com o Sport, por 1 a 1. Eles têm campanhas parecidas, com duas vitórias e dois empates. O time de Brasília é terceiro colocado porque tem melhor saldo de gols - 4 contra 3 dos catarinenses. Em Salvador, o Bahia busca a reabilitação, já que está na 19ª colocação, com quatro pontos. Depois de perder para o Ceará por 2 a 1, de virada, o time baiano recebe o América-MG no estádio Barradão. Para os mineiros, a situação é um pouco melhor: é o 11º colocado, com seis pontos, mas também vem de derrota - perdeu para o Náutico, em Recife, por 3 a 0. O Fortaleza, que se recupera do fato de ter sofrido várias punições impostas pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) na quarta-feira, também entra em campo nesta sexta-feira, no estádio Presidente Vargas. O adversário é o Vila Nova -GO, comandado pelo técnico Evair. Os dois times estão com sete pontos na tabela de classificação. Na última rodada, ambos perderam fora de casa. O Fortaleza perdeu para o São Raimundo, por 2 a 0, enquanto o Vila foi derrotado pelo Brasiliense, por 2 a 1. A rodada será completada com mais três partidas no sábado e duas no domingo. Confira: Sábado - Paulista x São Raimundo-AM, Marília x CRB-AL e Londrina-PR x Ituano; Domingo - Náutico x Ceará e Remo x Santo André.