Brasiliense e Bahia brigam pela ponta Brasiliense e Bahia brigam pela liderança provisória do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira, na Boca do Jacaré, em Taguatinga-DF, onde se enfrentam a partir das 20h30, pela 19ª rodada. O time da casa é terceiro colocado com 35 pontos, tendo como principal novidade a estréia do técnico Edinho Nazareth, que substituirá a Mauro Fernandes que se transferiu para o Fortaleza. Os dois times estão praticamente classificados entre os oito primeiros colocados e garantidos na segunda fase. Mas na última rodada, o Brasiliense perdeu para o América, em Natal, por 3 a 0. O Bahia, em casa, venceu o Santa Cruz, chegando aos 36 pontos, igualando-se ao Náutico e só perdendo a ponta nos critérios de desempate. O time pernambucano jogará sábado diante do Sport, no clássico de Recife. Em Florianópolis, o Avaí pega o América Mineiro para tentar sua quarta vitória seguida e consolidar a sexta posição, com 31 pontos. O América tenta fugir das últimas posições, com 18 pontos, em 22º lugar. Rodada - Outros dois jogos da noite envolvem clubes paulistas: Caxias x Santo André e Marília x Joinville. A rodada começou terça-feira com estes resultados: Ceará-CE 1 x 0 América-RN, Paulista-SP 1 x 0 Londrina-PR, Santa Cruz-PE 5 x 2 Vila Nova-GO e Portuguesa-SP 2 x 0 Remo-PA. No sábado acontecem dois jogos, às 16 horas: Náutico-PE x Sport-PE; 17 horas - São Raimundo-AM x Ituano-SP. No domingo acontecem outros dois jogos: 16 horas - Anapolina-GO x Fortaleza-CE e 17:00 - CRB-AL x Mogi Mirim-SP.