Brasiliense e Botafogo não sem do zero Brasiliense e Botafogo empataram por 0 a 0, neste domingo à noite, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Apesar do resultado e do jogo tecnicamente sem emoções, o time da casa encontrou um herói após o jogo: o técnico Márcio Bittencourt, que promete acabar com a fama de ?bonzinho?, adquirida no Corinthians. ?Não sou bonzinho como dizem?, afirmou o treinador, que promete tirar o Brasiliense do atoleiro com broncas nos jogadores e socos nos quadros-negros dos vestiários, como fez Cuca há três anos no Goiás. ?O time precisava reagir?, justificou Vampeta. Pelo menos nos números a agressividade do treinador - que substituiu Joel Santana ? está obtendo resultados. Em três jogos o time candango somou cinco pontos e, ao somar 36 pontos ganhos, ensaia uma fuga da zona de rebaixamento do Brasileirão. Na próxima rodada, porém, o Brasiliense enfrenta outro ameaçado pela Segundona, o Paysandu, quinta-feira, em Belém (PA). Já o Botafogo, que luta por uma vaga na Sul-Americana, recebe o São Caetano no Rio de Janeiro (RJ). Em campo, sem contar com as jogadas de efeito de Marcelinho Carioca e ressentindo a ausência de Iranildo, que foi reintegrado ao elenco, o Brasiliense mostrou que sua força é limitada. Como o Botafogo, há três jogos sem tomar gols, não se arriscou no ataque, as duas equipes se acomodaram nos erros de passes e de finalização, tornando o jogo sonolento. Caio, aos 15 minutos em cobrança de falta, e Rogério Souza, aos 41 minutos, tiveram as melhores oportunidades de marcar no primeiro tempo, mas ambos pararam no goleiro Eduardo. O outro goleiro, Lopes, mandou para fora o chute forte de longa distância de Wellington Dias, aos 39 minutos. No segundo tempo, com as duas equipes fechadas, as jogadas de efeito se tornaram ainda mais raras. Nos melhores lances, Márcio Careca chutou alto, no ângulo pra fora, e Reinaldo, de cabeça, mandou a bola sobre o travessão.