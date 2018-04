Brasiliense é campeão na abertura do Estádio de Brasília

BRASÍLIA - A inauguração do Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha) aconteceu neste sábado, e logo na decisão do campeonato estadual. Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Brasiliense passou novamente sem dificuldades pelo Brasília, por 3 a 0, e ficou com o oitavo título da competição em sua história.

Tranquilo pela vantagem no jogo de ida, o Brasiliense só atacou na etapa final, quando marcou seus três gols. O primeiro foi de Bocão, logo aos quatro minutos. Depois, o atacante Washington, ex-Palmeiras, deixou sua marca, aos 34. Já nos acréscimos, Romarinho, filho de Romário, fez o seu e selou o placar.

A inauguração do estádio aconteceu pela manhã, com a presidente Dilma Rousseff dando o pontapé inicial. Esta é uma das seis arenas que serão usadas na Copa das Confederações. Orçada em R$ 1,2 bilhão, a obra é a mais cara da competição, ao lado do Maracanã, mas não está 100% concluída.

Neste sábado, por exemplo, durante a visita da presidente, operários tentavam conter um vazamento em uma das caixas d´água. Eles reclamaram também de problemas na infraestrutura, parte elétrica e no acabamento. Dois funcionários do consórcio responsável pelas obras afirmaram que o estádio ainda não teria condições de sediar os jogos marcados para este sábado e para a próxima semana.

A decisão do estadual foi o primeiro evento-teste do estádio de Brasília, que voltará a sediar uma partida na semana que vem. Em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Flamengo se enfrentam na capital do País.

A arena foi inaugurada com pelo menos cinco meses de atraso, a menos de um mês da abertura da Copa das Confederações. O Estádio Nacional de Brasília foi o quinto dos seis estádios que serão utilizados na competição a ser inaugurado. Na segunda-feira, Dilma Rousseff estará em Recife, na Arena Pernambuco, que receberá sua primeira partida na quarta-feira, com o amistoso entre Náutico e Sporting Lisboa.