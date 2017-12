Brasiliense e Coritiba só empatam O Brasiliense voltou a jogar mal e acabou cedendo o empate por 1 a 1 para o Coritiba, neste domingo, na Boca de Jacaré. Com o resultado as duas equipes continuam ameaçadas de rebaixamento para Segunda Divisão, pois o time de Brasília (21º) soma 38 pontos ganhos e o Coritiba (18º) tem apenas 42 pontos. Na reta final da competição, e faltado seis partidas para o final da temporada, o Brasiliense ainda precisa somar 11 pontos, nos cálculos do técnico Márcio Bittencourt, para não ser rebaixado. Na próxima rodada, o Brasiliense enfrenta o Cruzeiro, já o Coritiba recebe o líder Corinthians, em Curitiba. O Brasiliense começou o primeiro tempo imprimindo velocidade. O que resultou em vantagem no marcador. Aos 5 minutos, após cobrança de falta em cima da barreira, Marcelinho Carioca aproveitou o rebote para acertar o canto direito de Douglas e marcar 1 a 0. Mesmo jogando em casa, os candangos se acomodaram com o placar e deram espaço para o Coritiba. Na reação, aos 24 minutos, Maia, cobrando pênalti de Pitiuca em Caio, empatou. Na etapa final o nervosismo das duas equipes tornou o jogo ruim. No melhor lance do Coritiba, aos 5 minutos, Maia avançou pelo meio mas foi derrubado pelo goleiro Eduardo, que impediu com falta o gol certeiro. O Brasiliense só ameaçou aos 30 minutos, quando Iranildo assistiu Dida com lindo passe na área, mas o volante acertou a trave esquerda.