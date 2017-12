Brasiliense é novo líder da Série B O Brasiliense assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Avaí, por 3 a 2, nesta sexta-feira à noite, no Serejão, em Taguatinga. O novo líder soma 11 pontos, enquanto o time catarinense continua com oito pontos , agora em quinto lugar. A vitória parecia fácil porque o time da casa abriu 2 a 0, com Tiano, aos 47 minutos do primeiro tempo, e Val Baiano, cobrando pênalti, aos sete minutos da etapa final. Mas o Avaí reagiu e deu um susto no time da casa, com gols de Silvinho, de cabeça, ao s 24, e Téio, aos 26 minutos. O gol salvador saiu com Possato aos 44 minutos.