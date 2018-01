Brasiliense e Paysandu só empatam O Brasiliense não conseguiu repetir seu melhor desempenho e voltou a empatar pela terceira vez consecutiva. Desta vez ficou no 0 a 0 contra o Paysandu, um dos times de piores campanhas do Brasileirão, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Boca de Jacaré. Com este resultado o Brasiliense passou a somar 18 pontos ganhos, mas se mantém distante da zona de classificação da Copa Sul-Americana (é o 15.º colocado na classificação). Até agora, e jogando em casa, o time do Distrito Federal venceu três dos sete jogos disputados em dois empates. E das três derrotas sofridas, uma delas foi no tribunal, para o Vasco. Já o time paraense continua na zona de rebaixamento (21.º lugar) enquanto soma a quinta partida consecutiva sem vitórias. Agora as duas equipes terão poucos dias para descansar uma vez que voltam a campo no próximo domingo (31). O Brasiliense, desfalcado de Marcelinho Carioca (suspenso) - recebeu o terceiro cartão amarelo -, enfrenta o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba (PR). O Paysandu, recebe o Paraná no Mangueirão, em Belém (PA). No jogo, o Brasiliense começou mal, errando passes e jogando sem velocidade, enquanto o Paysandu parecia melhor distribuído em campo. Mas se o time da casa demorou para mostrar suas jogadas ofensivas, quando conseguiu mostrou sua supremacia. Aos 41 minutos, Igor, na pequena área, acertou a trave aproveitando cruzamento de Marcelinho Carioca. Dois minutos depois, com a bola nos pés e o goleiro no chão, chutou pra fora. No segundo tempo, com melhor toque de bola de Iranildo e Marcelinho Carioca, o time de Brasília insistiu nas jogadas de ataque. Mas sentiu a ausência de Oséas, que sofreu uma contusão no ombro ainda na etapa inicial. Já o Paysandu tentou reagir, mas não teve sucesso nas várias jogadas de ataque com velocidade nos pés de Balão e Eder Ceccon.