Brasiliense e Santa Cruz empatam Com muita aplicação tática e uma boa dose de sorte, o Santa Cruz conseguiu segurar o 0 a 0 com o líder Brasiliense no Estádio Serejão, nesta sexta-feira à noite, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar do empate em casa, que derrubou a série de seis vitórias seguidas, o Brasiliense lidera isolado com 21 pontos. O Santa Cruz chegou aos 12 pontos, em décimo lugar, se recuperando de duas derrotas seguidas para Portuguesa e Náutico. Mas jogando em casa e com apoio de sua torcida, o Brasiliense dominou o jogo criando inúmeras chances para marcar. Mas o goleiro Guto estava numa noite inspirada, praticando grandes defesas. Quando não evitou o gol, a sorte o ajudou. Mas o empate foi justo pela disposição e garra do time pernambucano. O time da casa, sem dúvida, sentiu falta do meia Iranildo, seu jogador mais criativo. Em Sobral, porque cumpriu seu segundo jogo de suspensão, o Fortaleza não deu chances ao América Mineiro e goleou por 4 a 0. A noite foi do artilheiro Rinaldo que marcou três gols e agora tem sete gols na artilharia. O primeiro logo aos quatro minutos de jogo, o segundo aos seis minutos da etapa final cobrando pênalti e o terceiro, de cabeça, aos 45 minutos. Agnaldo completou o placar aos 46, já nos acréscimos. A vitória deixou o Fortaleza com 19 pontos, igualando-se ao Náutico na segunda posição. O time cearense, porém, perde pelos critérios de desempate (saldo de gols 12 a 11). O América continua com 10 pontos, em décimo quinto lugar.