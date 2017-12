Brasiliense e Santa Cruz vencem na Série B Brasiliense e Santa Cruz venceram nesta terça-feira seus jogos na abertura da 19ª rodada do Brasileiro da Série B. Os dois estão entre os oito primeiros que garantem vaga para a segunda fase. Jogando em casa o Brasiliense não tomou conhecimento do Náutico e venceu o adversário por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Jairo, de cabeça, aos 14 minutos do primeiro tempo. Com o resultado o time candango chegou aos 30 pontos e assumiu a quarta posição. Os pernambucanos, com a sétima derrota na competição, se mantiveram com 23 pontos, mas no 13º lugar. Em Recife, o Santa Cruz vingou a honra dos pernambucanos e venceu o Gama, de virada, por 2 a 1. Luciano Fonseca abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo para o time do Distrito Federal, mas Erivérton empatou aos 44. Na etapa final, o atacante Roberto Santos virou o jogo, colocando o Santa na oitava posição, com 25 pontos. Por outro lado o Gama segue seu martírio e, com os mesmos 15 pontos, se mantém em penúltimo lugar, à frente apenas do União São João, de Araras.