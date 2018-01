Brasiliense e São Caetano empatam Brasiliense e São Caetano empataram por 1 a 1, neste sábado, na Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF), num resultado ruim para as duas equipes: o time do ABC, há nove jogos sem vencer, está na 16ª. posição e se aproxima da zona de descenso. Já o Brasiliense, com cinco jogos sem vitória, se mantém em 20º, na zona de rebaixamento. As duas equipes começaram o primeiro tempo procurando abrir espaços nos lançamentos e evitando errar os passes para impedir contra-ataques. E o primeiro gol saiu de bola parada em jogada ensaiada do São Caetano: aos 12 minutos, Márcio Richardes cobrou falta e Gustavo, de cabeça, abriu o placar. O gol deu fôlego ao São Caetano e pressionou o time da casa, que errou muitos passes e perdeu força para pressionar o adversário. No melhor lance de seu ataque, aos 30 minutos, Reinaldo Aleluia acertou o canto, mas Silvio Luiz mandou para fora. Aos 34, Igor driblou dois zagueiros e bateu em cima do goleiro. No segundo tempo, o Brasiliense atacou em jogadas velozes pelas alas, acuou o São Caetano e chegou ao empate aos 19 minutos. Vampeta lançou para Igor, que bateu de primeira, cruzado no canto direito para marcar 1 a 1. O time de Brasília insistiu nas jogadas de ataque tentando virar, mas cansou e o São Caetano manteve a posse de bola.