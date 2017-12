Brasiliense empata em Belo Horizonte O Brasiliense conseguiu outro ponto importante fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B, ao empatar com o América-MG, por 1 a 1, nesta terça-feira à noite, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O resultado deixou o time com 27 pontos, em sexto lugar, enquanto o time mineiro está com 20 pontos, em vigésimo. Dos nove jogos disputados fora de casa, o Brasiliense empatou seis e perdeu três. O time abriu o placar com Paulo Isidoro, de cabeça, aos 24 minutos do primeiro tempo. Reinaldo, também de cabeça, empatou aos 13 minutos da etapa final. O resultado foi justo, porque o time de Brasília dominou o primeiro tempo, mas o inverso aconteceu no segundo tempo. Em Gama, cidade satélite de Brasília, o Gama empatou com o Vila Nova-GO, por 2 a 2. O Gama continua numa situação delicada na tabela, com 15 pontos, na penúltima posição, portanto, ameaçado pelo rebaixamento. O time goiano tem 22 pontos, em 16º lugar. O veterano Zinho abriu o placar para o Vila aos 14 minutos, mas Emerson, de cabeça, empatou aos 36 minutos. No segundo tempo, o Vila voltou a comandar o placar com gol de Adriano, aos 20 minutos. O time da casa, porém, buscou o empate aos 37 minutos, com Luciano Fonseca.