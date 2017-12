Brasiliense encara Coritiba em casa O Brasiliense contará com um trunfo no jogo deste domingo contra o Coritiba, às 18h10: vai poder atuar no seu estádio. Na sexta-feira, a CBF confirmou a partida na Boca do Jacaré, depois que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal autorizou sua liberação ? o estádio estava interditado porque não oferecia as condições que o Estatuto do Torcedor exige. Contra o Botafogo, no último dia 30, o Brasiliense atuou no Mané Garrincha. A torcida vai ser um fator importante para quem busca fugir da zona de rebaixamento. Com 37 pontos, na penúltima colocação, o técnico Márcio Bittencourt deve colocar o time no ataque. Na última rodada, o treinador conheceu sua primeira derrota no comando do time: 2 a 1 para o Paysandu, tomando um gol nos acréscimos. Antes, Márcio havia conquistado uma vitória e dois empates.