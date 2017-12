Brasiliense encara seqüência negativa O Brasiliense tentará quebrar uma seqüência negativa na partida de sábado contra o Avaí, em Florianópolis. Desde a vitória sobre o Joinville, em 18 de setembro, o time não vence fora de casa. "Estamos desafiados a vencer", afirma Paulo Henrique, gerente de futebol do Brasiliense. A equipe de Brasília é a vice-líder, com 3 pontos ganhos, no quadrangular final da Série B, que é liderado pelo Fortaleza, que tem 4. O time, que começou a ser definido nesta terça-feira pelo técnico Edinho, poderá ter mudanças. Caso o atacante Sérgio Alves não se recupere de uma contusão no joelho direito, seu lugar será ocupado por Val Baiano ou Creedence.