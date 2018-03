Brasiliense enfrenta o Ceará de olho na liderança da Série B

O Brasiliense vai a Fortaleza enfrentar o Ceará nesta terça-feira, 27. Após a vitória por 1 a 0 sobre o América-RN, o time do Distrito Federal, atual terceiro colocado, busca a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Já o Ceará amarga a derrota por 3 a 2 para a Ponte Preta, o que deixou o time na modesta 13.ª colocação, com apenas três pontos. Veja também: Classificação Calendário Em Curitiba, o Paraná tenta a sua primeira vitória na competição em cima do Bragantino que tenta a recuperação. O Tricolor conseguiu vem de um empate sem gols com o Marília, na última rodada e se mantém na perigosa 18.ª posição. O time de Bragança Paulista soma três pontos e é o atual 15.º colocado. O nono colocado Avaí, com cinco pontos, pega em casa o Santo André, 14.º, ainda invicto. Enquanto o time catarinense empatou fora, por 2 a 2, com o Barueri, o Santo André conseguiu a sua primeira vitória: 2 a 0 sobre o Bahia. A rodada terá continuidade, sexta-feira, com três jogos e será encerrada no sábado com outros quatro.