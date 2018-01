Brasiliense estréia com sua torcida O Brasiliense começa sua participação na Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h10, contra o Vasco, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), cercado de polêmica. Tudo porque o time de Brasília, através de uma liminar obtida pelo Procon local, vai ter a presença de torcedores na arquibancada. O time de Brasília, campeão das Séries C (2002) e B (2004), e bicampeão de Brasília (2004-2005), foi punido no ano passado por invasão de campo na última partida em casa do quadrangular final da Série B do ano passado (dia 4/12, Brasiliense 1 x 0 Fortaleza). O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o time determinando fechamento dos portões. Luiz Estevão, presidente do time, se defende usando o benefício da dúvida. "E agora, a liminar é do Tribunal de Justiça do DF, a pedido do Procon, e nós cumprimos ou não a ordem judicial?". Um total de 19.999 ingressos foram colocados à venda. Quanto ao time, Marcelinho Carioca fará dupla com Iranildo no meio-campo. O time comandado por Valdir Espinosa vai jogar no 4-4-2, prometendo surpreender jogando no ataque.