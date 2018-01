Brasiliense faz pacto pela última vaga Um dia após ser derrotado pelo Palmeiras, os jogadores do Brasiliense se uniram para conquistar a quarta vaga do quadrangular final da Série B, no jogo de sábado contra Santa Cruz, na Ilha do Retiro. "Nós tínhamos a partida na mão", lamentou nesta quarta-feira o técnico Vágner Benazzi sobre o resultado do jogo disputado na terça-feira. "De repente o time tomou uma direção errada, falhou na marcação e não se encontrou ofensivamente", avaliou. "Mesmo assim, nós perdemos o jogo e não a chance de classificação", disse ele. As chances do Brasiliense se resumem à vitória, enquanto ao Sport basta o empate para avançar na competição. "Estamos unidos para vencer esse jogo de sábado", afirmou o atacante Romerito. "Nós queremos a vaga do quadrangular", disse, antes da reapresentação no estádio Serejão (DF), o "Boca do Jacaré", nesta tarde de quarta-feira. Vágner Benazzi, porém, acha que além de estar estimulado para o jogo seu time deverá ficar de olho na arbitragem. "Equipes como a do Brasiliense sofreram verdadeira cirurgia dos árbitros durante a competição", diz ele. "Se a arbitragem for boa, em Recife, teremos chances de passar para a fase seguinte mesmo jogando na casa deles e a torcida contra nós". Além da torcida por uma arbitragem competente e pelos gols do time, os jogadores do Brasiliense têm direito a um prêmio extra pela conquista da vaga, prometido pelo dono do time, o ex-senador Luiz Estevão.