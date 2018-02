Brasiliense garante o acesso à Série A O Brasiliense conquistou neste sábado o inédito acesso à Série A do Campeonato Brasileiro ao vencer por 1 a 0 o Fortaleza no Estádio Serejão, em Taguatinga (DF). É que, com a vitória, o time do Distrito Federal chegou aos 9 pontos e não poderá ser ultrapassado mais por Bahia e o próprio Fortaleza. O acesso é um feito para um time que tem apenas quatro anos de existência. Quanto ao jogo, fechados no meio-campo, e temerosos de avançar e tomar um contra-ataque fatal, as duas equipes exploraram os chutes de longa distância, tornando o primeiro tempo um jogo truncado e nervoso. As melhores oportunidades do Brasiliense surgiram nos pés de Iranildo, em cobrança de falta aos 8 e aos 16 minutos mas sem perigo. O técnico Zetti tentou reduzir os riscos trocando Jean Carlos por Marco Antonio. A mudança não surtiu efeito, o Brasiliense insistiu em atacar e a cavar faltas o que acabou dando certo. Aos 49 minutos, e após sofrer falta na entrada da área, Leandro cobrou mal mas o zagueiro Durval, bem colocado e livre na pequena área, mandou para o fundo da rede, no canto esquerdo do goleiro Bosco. Os jogadores do Fortaleza pressionaram o juiz Wagner Tardelli Júnior reclamando da prorrogação de 48 para 49 minutos. No intervalo, o Fortaleza insistiu nas criticas ao juiz e o lateral-esquerdo Nivaldo, que estava no banco de reserva, foi expulso. Um torcedor do Brasiliense jogou uma lata em campo e foi preso. O jogo ainda foi paralisado, por cinco minutos, por duas invasões de torcedor no campo. Com bola rolando o Brasiliense boas chances de ampliar com Creedence, aos 7 minutos, de cabeça, e aos 9 minutos com Leandro cobrando falta sobre Fabrício. Mas perdeu a força nas pernas, o Fortaleza reagiu e tornou o jogo dramático ao perder boas chances de empatar e até vencer a partida. Primeiro, perdeu boa chance com Guaru, aos 5 minutos, de cabeça, Depois, com Fernandão, aos 21 minutos. E por fim, com Juninho Goiano, que perdeu o gol mais fácil, aos 37 minutos. Próximos jogos - Agora, na penúltima e decisiva rodada do quadrangular final, o Brasiliense enfrenta o Bahia, sábado (11) às 16 horas, na Fonte Nova, e com uma vitória simples granate o título da competição. Já o Fortaleza recebe o Avaí em casa, também no sábado às 16 horas, no Presidente Vargas(CE).