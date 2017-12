Brasiliense inicia corrida pelo acesso O time do Brasiliense inicia amanhã às 16 horas uma histórica corrida por uma das duas vagas de acesso à Série A em 2005, enfrentando o time do Bahia. O time tomou várias precauções, como a construção de um túnel móvel, para o jogo que será disputado no estádio Boca do Jacaré (DF). Nesta partida, o técnico Edinho fez mudanças na formação tática (4-4-2) do time e na escalação. O zagueiro Gerson, que cumpriu suspensão volta em substituição a Durval. Na lateral-direita entra Rogério Souza em lugar de Jamur. Jogando em casa, e com 20 mil ingressos colocados à venda, o Brasiliense vai atacar em busca da vitória. Para isso, o meia Iranildo vai jogar mais avançado e ao lado dos atacantes Igor e Sérgio Alves, enquanto Fabrício, mais recuado, atuará na armação. Outra novidade: os jogadores serão protegidos na saída dos vestiários sob um túnel móvel, de 9 metros de comprimento, construído em metal e nylon. A precaução visa impedir a perda do mando de campo pelos objetos lançados pela torcida.