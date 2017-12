Brasiliense: jejum preocupa atacantes Além de perder a liderança, na derrota (1x 0) para o Fortaleza no final de semana, o Brasiliense sofre com a falta de pontaria de seus atacantes que não marcam gols há cinco partidas: entra Creedence, sai Val Baiano, volta Sérgio Alves e o rodízio de atacantes não resultou em gols. A tendência para o jogo contra o Avai, é a do time do Brasiliense jogar com dois e não três meias além de escalar dois atacantes para furar o bloqueio do Avai. As duas equipes jogam no sábado às 16 horas na Ressacada, em Florianópolis, pelo quadrangular final da Série B. Nos cálculos do técnico Edinho, que pretende definir a equipe até quarta-feira, "o time precisa voltar a vencer para definir a vaga" na Série A nos jogos que serão disputados em casa, contra o Fortaleza e o próprio Avai. Há dois meses o Brasiliense não vence fora de casa.