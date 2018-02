Brasiliense joga por título inédito Em busca do título inédito da Série B do Campeonato Brasileiro e ainda sob os efeitos das comemorações por ter conquistado a vaga na Série A de 2005, o Brasiliense enfrenta o Bahia no último jogo do quadrangular final neste sábado, às 16 horas na Fonte Nova, em Salvador. Para ser campeão, o time do técnico Edinho precisa de uma vitória simples sobre a equipe baiana. Se houver empate na outra partida (Avaí x Fortaleza), o Brasiliense será campeão em qualquer resultado obtido em campo. Para este jogo, Edinho armou a equipe no ataque com Fabrício, Wellington Dias e Val Baiano. Val é o artilheiro (11 gols) do time, mas não marca há 14 partidas: "Os meias e os jogadores da defesa é que têm marcado", confirma Val Baiano. "Mas nós estamos torcendo e vamos ajudá-lo a reencontrar o caminho do gol", diz o meia Fabrício. O time sofreu modificações em função da não-renovação de contrato de alguns jogadores. Entre eles o goleiro França, que deve voltar para o Vila Nova, de Goiânia, e o atacante Creedence. Sem ele, França e Rogério Souza, Edinho optou pela escalação de Val Baiano Donizeti e Jamur, além de Wellington Dias que substituirá o meia Iranildo, suspenso.