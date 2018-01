Brasiliense lamenta chances perdidas Os jogadores do Brasiliense lamentaram as oportunidades perdidas na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, nesta terça-feira à noite: "Começamos bem, ficamos em vantagem no marcador, a partida estava nas mãos, mas nem tudo deu certo desta vêz", afirmou Iranildo. Agora, acredita o jogador Romerito, "a única chance de passarnos para a próxima fase será goleando o Sport", disse ele. "Nós temos que vencer e ainda torcer por outros resultados", preocupa-se Wagner Benazzi, o técnico do time. Ele calcula que a "missão quase impossível" será em duas etapas: golear o Sport, porque precisa da vitória e de saldo de gols, e ainda torcer pela derrota do Santa Cruz diante do Palmeiras.