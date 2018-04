Brasiliense luta para acabar com jejum O Brasiliense, que tem como símbolo o jacaré, tentará quebrar o jejum de quatro jogos sem vitórias amanhã, às 16h30, na partida contra o Santo André. O jogo será disputado no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF) e terá arbitragem de Elmo Alves Rezende Cunha (GO). Nas últimas quatro partidas o time empatou três e perdeu uma, na pior fase desde o início do campeonato, há cinco meses. Agora, treinado pelo ex-zagueiro Edinho (Flu), que substituiu a Mauro Fernandes, o time sofreu mudanças em relação à última partida, no empate (1x1) com o Sport (PE). O técnico mudou as laterais, com as entradas de Jamur e Possato, e o ataque que terá a dupla formada pelo meia Iranildo e o centroavante Val Baiano, que fez 8 gols na competição. O artilheiro do Campeonato é Rinaldo, ex-Fortaleza, que marcou 14 gols. O time do DF ocupa a terceira posição na Série B, tem 37 pontos ganhos e já venceu 10 partidas, empatou sete vezes e sofreu 3 derrotas.