Brasiliense mantém postura ofensiva O time do Brasiliense volta a ter uma formação ofensiva para o jogo de sábado, às 16 horas, contra o Fortaleza. Afinal, o líder do quadrangular final da Série B do Brasileiro jogará em casa e, com uma vitória, espera conseguir o acesso para a primeira divisão. "Não importa o placar, o que vale é ganhar o jogo", disse Paulo Henrique, gerente de futebol do Brasiliense. Contra o Fortaleza, o técnico Edinho pretende manter a mesma equipe que derrotou o Avaí na rodada passada da Série B, com Creedence no comando do ataque e três meias fazendo a ligação.