Brasiliense: Marcelinho ainda é dúvida A escalação de Marcelinho Carioca é a principal dúvida do técnico Joel Santana para definir o time do Brasiliense que, neste sábado, enfrenta o Palmeiras, pela 23a. rodada do Brasileirão, a partir das 16 horas, no Boca de Jacaré (DF). A possível ausência de Marcelinho Carioca, há 21 dias sem jogar e com dores no tendão de Aquiles do pé esquerdo, está virando polêmica. Os médicos o têm na condição de curado, mas o jogador garante que está lesionado: "O que eles dizem não é o que eu sinto; eu sinto dores", disse o jogador de 34 anos de idade. Ruim para o treinador, acredita Joel Santana, que vai perder um maior poder ofensivo do time sem Marcelinho Carioca, que deverá ser substituído por Alex Oliveira caso não venha a ser "escalado" pelos médicos. Mais fechado na zaga e no meio-campo, Joel Santana espera um jogo difícil contra o Verdão, que vem embalado pelos dez jogos sem derrota, enquanto o Jacaré tenta se reabilitar da derrota (1x0) para o Vasco no meio da semana. Ocupando a 17ª posição com 25 pontos ganhos, o Brasiliense tem contra si as estatísticas domésticas. Em 10 jogos disputados em casa, sofreu três derrotas, três empates e obteve quatro vitórias. No primeiro turno, o Palmeiras bateu o Brasiliense (2x1) no Parque Antártica.