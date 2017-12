Brasiliense muda para pegar o Avaí O técnico Edinho, do Brasiliense, deverá mudar a armação da equipe para o jogo contra o Avaí pelo quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o atacante Sérgio Alves vetado por uma contusão no joelho, a opção será a entrada de Creedence no comando do ataque. No meio-campo, sai Pituca (suspenso) para a entrada de Jorginho. O time também abandona o sistema 4-4-2 para atuar em 4-5-1 como foi demonstrado no treino desta quinta-feira. O lanterna Brasiliense e o líder Avai se enfrentam no sábado, às 16 horas no estádio Boca de Jacaré (Serejão), na cidade-satélite de Taguatinga (DF). E o jogo pode colocar uma das equipes a um passo da vaga na Série A, em 2005. Mesmo jogando em casa, o técnico Edinho prevê dificuldades. Uma delas, para furar o bloqueio do Avai. E, para isso, está mudando a formação do time e a maneira de jogar.