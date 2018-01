Brasiliense muda para tentar reabilitação Após duas derrotas consecutivas, o técnico Vagner Benazzi resolveu mexer no time do Brasiliense para tentar a recuperação na fase final da Série B do Brasileiro. Mesmo porque, se não vencer o Santa Cruz nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Serejão, a equipe do Distrito Federal ficará muito longe da vaga. Com 3 pontos ganhos e um saldo de gols negativo, o Brasiliense está em último lugar no grupo B. Assim, além da vitória em casa, a equipe precisa fazer uma boa vantagem sobre o Santa Cruz, de quem perdeu na última rodada por 3 a 0. Dessa maneira, o meia Iranildo e o zagueiro Jairo voltam ao time, depois de cumprirem suspensão. Além deles, Dida ficou com a vaga na lateral-direita para tentar arrumar a defesa. Afinal, o Brasiliense, que havia sofrido apenas 24 gols na primeira fase da Série B, levou 6 nas duas últimas partidas. "Com certeza, a culpa para tantos gols não é só do goleiro, mas da desatenção da zaga e do meio-campo sobrecarregado nos ultimos jogos", afirmou Benazzi.