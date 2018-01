Brasiliense muda para voltar a vencer O Brasiliense tem neste sábado mais uma chance para escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, no jogo contra o São Caetano, às 16 horas, no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF). A idéia é aproveitar o mau momento do adversário ? que não vence há 8 partidas ? para sair com a vitória em casa. O Brasiliense, no entanto, também não está em boa fase e vem de 4 derrotas consecutivas - tem 28 pontos, em 20º lugar no campeonato. Por isso mesmo, o técnico Joel Santana vai promover algumas alterações. Rochinha entra na lateral-esquerda, no lugar de Márcio Careca. No meio, Vampeta irá substituir Pituca, que está suspenso. E Reinaldo Aleluia estréia no ataque, ao lado de Igor, na vaga de Lindomar.