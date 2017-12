Brasiliense no ataque contra Fortaleza Líder do quadrangular final da Série B com três pontos, o Brasiliense vai com tudo pra cima do Fortaleza em busca da vitória, na partida de sábado às 16 horas em Sobral (CE). O time metropolitano precisa ganhar o jogo para manter o sonho de conquistar uma das duas vagas de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2005. "Estamos pensando no título, e esse é o nosso objetivo", afirmou o meia Iranildo. O técnico Edinho, que já definiu a escalação do time, também se mostra otimista. Ele armou a equipe determinada a marcar a saída e bola do adversário, jogando com três meias (Iranildo, Fabrício e Tiano) - autores de 90% dos gols da equipe na disputa do quadrangular semifinal -, e um atacante (Sérgio Alves). Mas insiste na aplicação tática do meio-campo, e nos chutes de média e longa distâncias dos jogadores de ataque, para superar a zaga do Fortaleza. "Eles jogam em casa e terão de sair para o ataque, o que é bom para nós", avalia Edinho.