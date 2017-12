Brasiliense parou na maldição de Brasília ?Eu nunca pensei que passaria por uma situação dessas, de ser rebaixado para a Segunda Divisão?, disse, nesta semana, o meia Marcelinho Carioca. A frase reflete a expressão de desolação dos jogadores e do fracasso do meteórico time do ex-senador Luiz Estevão. ?Faltou ofensividade?, afirmou o Pé-de-anjo. O rebaixamento, porém, começou a ser desenhado já na primeira rodada. Foi quando Valdir Espinosa, então treinador do time, tentou barrar o empenho do dono da equipe, o ex-senador Luiz Estevão de Oliveira Neto, em contratar nomes para ?a equipe dos sonhos? sem ouvir a Comissão Técnica. ?Todo mundo quer jogar no Brasiliense, mas só quero os jogadores bons?, disse Espinosa, uma semana antes da estréia no Brasileirão. O aviso não surtiu efeito e o ambiente interno acabou também tumultuado pelo desastre da estréia (1x1) contra o Vasco. Após o jogo, o Brasiliense foi punido com a perda do ponto, do gol e herdou uma multa por obedecer liminar do Tribunal de Justiça do DF, quando o STJD mandou fechar os portões do estádio, por invasão de campo na final da Série B em 2004. Bola não entra - Em campo, o time entrosado e veloz, no papel, jogando velozmente pelos flancos e no ataque, se mostrou incapaz de fazer gols. Oséias, tido como homem-gol, só marcou quatro. ?As bolas chutadas não entravam; havia boa pontaria, mas também uma incrível falta de sorte?, disse o atacante. Marcelinho, vítima de várias contusões, fez oito gols mesmo mostrando a cara de Hulk. Igor acabou artilheiro, com 10 gols para o segundo pior ataque do Brasileirão. ?Passamos bons e maus momentos neste campeonato?, avaliou Igor. ?Agora estamos num dos mnaus momentos mas o que importa é ter honrado a camisa e ter jogado com profissionalismo?, acredita. O técnico Márcio Bittencourt entende que a esquadra Febre Amarela errou nas estratégias em campo. ?O time não sabia atacar e se defender simultaneamente?, disse ele. Por essa razão, a esperada reação não passou de um ensaio geral. Márcio Bittencourt foi o terceiro treinador após Joel Santana e Valdir Espinosa. Com Espinosa, o Brasiliense perdeu seis jogos, venceu duas partidas, levou 14 gols e estacionou na 19ª posição. Pós-moderno - Sair da zona de rebaixamento foi o desafio de Joel Santana, que em 25 jogos ensinou o time a empatar (nove vezes), ganhou seis, mas não estancou a sangria das derrotas (10 vezes). O desolado Iranildo, autor de seis gols, entende que a equipe não se encaixou na competição. ?Faltou força, não tivemos força para reagir?, comentou. Para reagir, entrou Bittencourt. Mas, em seis jogos disputados, venceu duas, empatou duas e as três derrotas mantiveram o time à deriva no mar de números do Brasileirão. O problema, segundo Márcio, é que o time perdeu jogos importantes dentro de seu território, o Boca do Jacaré. Bittencourt experimentou situações distintas. Deixou o Corinthians como líder e o Brasiliense, rebaixado. ?Se continuar no Brasiliense, e se isso valer a pena, vamos reformular o elenco?, avisou o treinador. Clima tenso - Na crise de resultados, o ambiente interno ficou agressivo, o que contribui para novas derrotas da equipe. Iranildo, por exemplo, nos últimos dias de Joel Santana, abandonou revoltado um treino, xingou o técnico e foi para casa. Marcelinho Carioca, após deixar a Faculdade de Comunicação onde estuda Jornalismo, foi barrado na concentração sem motivo declarado. Vampeta, marcado pela torcida, chegou a errar seis a cada 40 passes, vários jogadores se atracaram e os ?cabeças?, como Joel Santana, se voltaram contra a imprensa de Brasília aos gritos e ameaças. Nem mesmo as canções de Cindy Lauper, as preferidas por Luis Estevão nos anos 80, ajudaram o ex-senador a se acalmar - foi preso ao agredir verbalmente um oficial bombeiro-militar, que fazia inspeção no Boca de Jacaré. Maldição - O Jacaré, esperança amarela do futebol emergente de Brasília, também esbarrou em fatores extra-futebol. Desde o primeiro Campeonato Brasileiro, as equipes do DF ainda não se mantiveram na elite por duas temporadas seguidas. Como uma maldição, a escrita já ceifou o Ceub Esporte Clube nos anos 70, eliminou o Sobradinho Esporte Clube nos anos 80, lançou fora a Sociedade Esportiva Gama nos anos 90, e agora acabou com os planos de hegemonia do ex-meteórico Brasiliense Futebol Clube.