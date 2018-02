Brasiliense perde e liderança escapa O Brasiliense perdeu neste domingo a chance de reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. No complemento da 10ª rodada perdeu por 1 a 0 para o CRB, no estádio Rei Pelé, na capital Maceió, em Alagoas. Assim, o Brasiliense deixa a ponta da competição após sete rodadas. O Náutico assumiu a liderança provisória na terça-feira e só poderia ser ultrapassado pelo time candango neste domingo. Com a derrota do Brasiliense, o Náutico é o líder, com 22 pontos. O Brasiliense tem um ponto a menos. Apesar da vitória, o CRB segue na zona de rebaixamento. Com 11 pontos, o clube é o 19º colocado. A torcida chegou até a vaiar o clube durante o jogo, mesmo quando a equipe estava vencendo, devido a postura extremamente defensiva. O único gol do jogo foi marcado ainda no primeiro tempo, com Luciano Rosa, aos 20 minutos, em cobrança de pênalti muito contestada pelos jogadores visitantes. Na outra partida deste domingo à tarde, o Ceará voltou a figurar entre os oito melhores classificados. Em casa, a equipe derrotou a Anapolina, por 1 a 0, com gol de Alan, marcado aos cinco minutos do primeiro tempo. Com 16 pontos, a equipe é a oitava colocada. A Anapolina, por sua vez, deixou a zona de classificação. Com 12 pontos, a equipe ocupa a 12ª colocação.