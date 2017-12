Brasiliense pode mudar o ataque Sob pressão da torcida, o técnico Edinho poderá mudar a dupla de ataque do Brasiliense para o jogo contra o Bahia, sábado, às 16 horas, na abertura do quadrangular final da Série B do Brasileiro. No treino desta quinta-feira, Edinho revezou a dupla de ataque, primeiro com Val Baiano e Tiano e depois, com Igor e Sérgio Alves. A definição de quem joga deve acontecer nesta sexta. Outras mudanças já confirmadas por Edinho. O zagueiro Gérson, que cumpriu suspensão automática, retorna ao time em lugar de Durval e o lateral-direito Rogério Souza substitui Jamur.