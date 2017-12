Brasiliense pode ser o 1º rebaixado A última rodada do Campeonato Brasileiro não foi nada boa para o Brasiliense. E o clube pode ser neste sábado o primeiro rebaixado para a Série B do ano que vem. Além de ter de vencer os últimos 3 jogos, ainda precisa torcer por uma combinação de resultados. O primeiro desafio é contra o Santos, às 18h10, em Taguatinga. Os jogadores do Brasiliense ainda fazem conta, mas sabem que está bem difícil fugir do descenso. Na última rodada, o time do técnico Márcio Bittencourt perdeu para o Internacional por 1 a 0, enquanto seus concorrentes diretos saíram todos com a vitória: Atlético-MG, Paysandu, Coritiba, Figueirense, São Caetano e Flamengo. Agora, apenas um milagre livra o Brasiliense da segunda divisão. Mesmo se vencer amanhã, o Brasiliense pode ser rebaixado caso o Figueirense consiga um ponto contra o São Paulo. Contra o Santos, Bittencourt terá os reforços de André Turatto e Pituca, que cumpriram suspensão e entram nos lugares de Dema e Salvino, respectivamente. No treino de hoje, o volante Simão e o lateral-esquerdo Cássio se desentenderam e quase brigaram. Reflexos de um time que está prestes a voltar à Série B do Brasileiro. A rodada terá mais dois jogos: Já sem nenhuma pretensão no campeonato, o São Paulo enfrenta o Figueirense às 16 horas no Morumbi. O São Paulo é hoje o 11º colocado, com 52 pontos. Para o Figueirense, no entanto, o jogo é importantíssimo. O time está com 47 pontos, apenas um a mais que o Coritiba, hoje o primeiro da zona do rebaixamento. No terceiro jogo deste sábado, O Juventude enfrenta o Goiás, em casa. Praticamente livre da ameaça de rebaixamento (tem 49 pontos), o Juventude quer apenas consolidar sua posição. O Goiás, ao contrário, luta por vaga na Libertadores. O time goiano tem 70 pontos e está na terceira colocação.