Brasiliense prevê jogo duro com Avaí O time do Brasiliense prevê dificuldades na partida de sábado, em Florianópolis, contra o Avaí, às 16 horas, no Estádio da Ressacada. Na terceira rodada do quadrangular final da Série B, o time comandado por Edinho se prepara para enfrentar muita pressão dentro do campo adversário, que deverá se armar na defensiva, e fora de campo com a torcida. "Sabemos que não será nada fácil mas estamos preparados", disse o técnico Edinho. O treinador definirá o time do Brasiliense a partir de sexta-feira. Ele já decidiu manter o esquema com três meias (Iranildo, Tiano e Fabrício), que deverão explorar os chutes de média e longa distâncias, e os lançamentos para o atacante Sérgio Alves, recuperado de contusão no joelho. Vale lembrar que os quatro times que disputam a fase final do Brasileiro da Série B se enfrentam em jogos de ida e volta. As duas equipes com maior número de pontos ao final dos confrontos garantem o acesso à Série A 2005.